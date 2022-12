Betrüger geben sich als Söhne und Töchter aus

Im Tennengau überwies eine 74-jährige Frau zwei vierstellige Beträge an ihren vermeintlichen Sohn, der eine Notlage vorgaukelte.

Die Polizei warnt erneut vor einer perfiden Betrugsmasche, bei der Eltern von ihren vermeintlichen Kindern per SMS oder einem anderen digitalen Nachrichtendienst wie WhatsApp um Hilfe - und vor allem um Geld - gebeten werden. Die entstandenen Schäden sind enorm.

Wie die Salzburger Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurden zwei Frauen Opfer von Betrügern. Eine 74-jährige Tennengauerin erhielt am Montag eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn auf ihrem Handy. Er teilte ihr mit, dass sein Handy kaputt sei. Zwei Tage später bat er sie dann zwei Zahlungen für ihn zu übernehmen. Die Tennengauerin überwies zwei Mal einen vierstelligen Betrag. Erst danach bemerkte die Frau den Betrug. Ihre Hausbank konnte nur noch eine Zahlung rückgängig machen. Auch in der Stadt Salzburg fiel eine 55-Jährige am Mittwoch auf die Betrugsmasche rein. Sie überwies an ihre vermeintliche Tochter einen vierstelligen Betrag via Express-Überweisung auf ein deutsches Konto.

Kürzlich wurden auch mehrere Fälle aus dem Burgenland bekannt - der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 40.000 Euro. Mit der Nachricht "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt, kannst du mich unter dieser Nummer Whats Appen?" begann die Konversation einer 66-jährigen Burgenländerin mit ihrer vermeintlichen Tochter. Diese bat nach dem Austausch einiger Nachrichten um eine Geldüberweisung. Die Frau kam dem nach. Auch ein Ehepaar in der Steiermark überwies küzrlich seinem vermeintlichen Kind mehrere Tausend Euro auf ein unbekanntes Konto.

Täter haben Vorgangsweise adaptiert

Mimikama, ein österreichischer Verein zum Schutz vor Internetbetrug, warnt auf seiner Internetseite (www.mimikama.org) vor der Betrugsmasche und verweist darauf, dass die Täter ihre Vorgehensweise inzwischen adaptiert hätten. So schickten sie erst ein SMS, indem sie ihre Opfer dazu aufforderten, auf WhatsApp weiter zu kommunizieren. Sie drängten auch dazu, Sofort- oder Echtzeitüberweisungen zu tätigen. Mimikama erklärt, dass ein SMS von nicht gespeicherten Kontakten im ersten Moment unauffälliger sei, als die Nachricht über WhatsApp zu erhalten. Außerdem habe man bei Echtzeitüberweisungen keine Chance auf eine Rückbuchung.

Die Polizei und Mimikama raten, die "echten" Angehörigen unter der zuvor genutzten Rufnummer zu kontaktieren. Sollten diese nicht gleich erreichbar sein, sollte man nichts überstürzen - und im Zweifelsfall die Polizei kontaktieren. Die Polizei rät auch, Anzeige zu erstatten. Außerdem sollte man nicht auf die Nachrichten reagieren. Misstrauen sei geboten, wenn die angeblichen Angehörigen ein Telefonat unter fadenscheinigen Ausreden ablehnten.

Ist bereits ein Schaden entstanden, sollte man sofort die Bank oder das Kreditkarteninstitut informieren und um eine Rückbuchung bitten.

Die Polizei ersucht, Angehörige oder bekannte ältere Personen über diese Art des Betruges und die richtige Vorgehensweise zu informieren.

Die Salzburger Polizei bieten zudem kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Salzburg unter der Telefonnummer 059133 50 3333 oder per E-Mail LPD-S-LKA-Kriminalpraevention@polizei.gv.at an.