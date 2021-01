Betrüger geben sich in Salzburg derzeit als Polizisten aus

Allein am Mittwoch gab es sechs Anzeigen, weil Pensionisten von vermeintlichen Polizisten angerufen worden sind und Geld forderten, weil die "Tochter" einen Verkehrsunfall gehabt haben soll.

Die Salzburger Polizei meldet mehrere Versuche mittels "Neffentrick". Konkret gab es am Mittwoch mehrere Anrufe in der Stadt Salzburg bei älteren Personen. Sechs Anzeigen wurden erstattet. Dabei riefen vermeintliche Polizisten die Senioren an und teilten mit, dass die Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun Geld benötige. In allen sechs Fällen reagierten die Opfer richtig und beendeten das Telefonat umgehend, heißt es im Polizeibericht.

Die Landespolizeidirektion weist aber nochmals daraufhin, dass Polizisten niemals bei Angehörigen anrufen und ...