Betrüger kapert E-Mail-Adresse und prellt Flachgauer Firma um 63.000 Euro

Ein einziger zusätzlicher Buchstabe hat genügt und ein unbekannter Täter ist nun um 63.000 Euro reicher - zum Schaden einer Flachgauer Firma.

Ein Verantwortlicher des Unternehmens erstattete am Dienstag Anzeige bei der Salzburger Polizei. Diese Firma stand per Mail in Kontakt mit einem internationalen Konzern.

Ein bislang unbekannter Täter konnte sich nun Zugang zum E-Mail-Account des Geschäftspartners verschaffen und hat unter Verwendung des bisherigen Mailverlaufs im Namen dieser ausländischen Agentur auf eine ausständige Rechnung in Höhe von knapp 63.000 Euro hingewiesen.

Der Täter schrieb der Flachgauer Firma nach Veränderung der E-Mail-Adresse durch Einfügen eines einzelnen Buchstabens, dass der Betrag nicht auf das übliche Konto überwiesen werden sollte, sondern aufgrund von Problemen auf ein polnisches Konto.

Da die ausländische Firma in verschiedenen Ländern einen Sitz hat und auf Basis der laufenden Korrespondenz schöpfte bei der Salzburger Firma niemand Verdacht. Die Überweisung wurde autorisiert.

Erst als die Überweisungsbestätigung nicht nur an die Salzburger Firma, sondern auch an den Verkaufspartner ging, fiel der Betrug auf.