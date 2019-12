Betrüger mit alter Masche in der Stadt Salzburg aktiv

In Salzburg sind wieder vermehrt Betrüger aktiv, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. Sie sprechen von einem Verkehrsunfall eines Angehörigen und fordern einen hohen Betrag in bar. Am Dienstag wurden Personen angerufen, deren Familienname mit einem "E" beginnt.

SN/robert ratzer Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche durch falsche Polizisten.