Kriminelle Anrufer treiben nach wie vor ihr Unwesen in Salzburg. Die Polizei warnt vor weiteren Taten. Banken versuchen, Mitarbeiter zu sensibilisieren.

Seit einigen Wochen registriert die Polizei regelmäßig Anzeigen von Betrügereien, in denen die Täter vor allem gegenüber Senioren vorgeben, Angehörige des Opfers seien nach einem Verkehrsunfall in (finanziellen) Schwierigkeiten - die SN berichteten. Am Dienstag ereignete sich erneut ein schwerwiegender ...