Betrüger tricksen Wohnungssuchende in Salzburg aus

Sie bieten auf Plattformen Billigsmieten an und verlangen Geldüberweisungen ins Ausland. Auch die Wohnungsbörse der Hochschülerschaft ist immer wieder betroffen.

"Sonnige möblierte Dreizimmerwohnung in der Itzlinger Hauptstraße, 120 Quadratmeter, Balkon, Garage um 470 Euro." Was wie ein Schnäppchen auf dem teuren Salzburger Wohnungsmarkt klingt, ist in Wahrheit Betrug. Derartige Inserate tauchen bereits seit Monaten auf diversen Plattformen im Internet auf. Betroffen ist auch die Wohnungsbörse der Hochschülerschaft in Salzburg.

"Wir filtern und löschen praktisch jede Woche im Schnitt drei derartige Fake-Inserate von unserer Gratis-Plattform", sagte am Mittwoch eine Mitarbeiterin den SN. Die Vorgangsweise der vermutlich vom Ausland aus agierenden Betrüger sei immer dieselbe. "Es werden Inserate über bestehende Mietobjekte, die regulär vom Eigentümer zur Vermietung im Internet angeboten werden, mitsamt den Fotos und Beschreibungen kopiert, um diese dann zu einem extrem niedrigen Preis anzubieten", so die Mitarbeiterin. Die Betrüger träten aber selbst nicht in Erscheinung, weil sie angeblich in einem anderen Land lebten. Vielmehr fordern sie zuerst eine Monatsmiete sowie eine Kaution, ehe ein angeblicher Mitarbeiter einer Agentur, wie beispielsweise von HomeAway, nach der Geldüberweisung mit den Schlüsseln kommen werde.

"Wer die Preisstruktur am Salzburger Wohnungsmarkt kennt, fällt auf derartige Inserate wahrscheinlich nicht herein, aber bei Studenten aus dem Ausland ist die Gefahr schon größer", so die ÖH-Mitarbeiterin.

Derartige Betrügereien sollten bei der Polizei allemal angezeigt werden, sagt eine Salzburger Immobilienmaklerin, die ungenannt bleiben möchte.

Eine Wohnungsbesitzerin habe in der Vorwoche eine Wohnung über das Maklerbüro für eine Monatsmiete von 1450 Euro angeboten. Dasselbe Inserat sei dann auf der ÖH-Immobilienbörse gelandet, wo die Wohnung dann plötzlich um 450 Euro angeboten wurde.