Betrüger zockten Frau in Annaberg über gefakten Notfalldienst ab

Polizei sagt: Kriminelle Gruppierungen, welche im Internet professionelle Anzeigen für diverse Notdienste schalten, täuschen oftmals vor, dass man sich an einen lokalen Handwerksbetrieb wendet.

Eine böse Überraschung musste eine 36-jährige Annabergerin gleich in doppelter Hinsicht überstehen: Zuerst war ihre Toilette verstopft. Dann kontaktierte sie telefonisch eine vermeintliche Notfalldienstfirma im Internet. Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Haustechnik DADA soll laut anzeige bei der Polizei zwei Stunden lang erfolglos versucht haben, die Misere zu beheben, um dann rund 1500 Euro zu verlangen. Die Frau bezahlte an einer mobilen Bankomatkasse. Später erstattete die Annabergerin Anzeige bei der Polizei wegen Sachwucher.

Bei der Präventionsabteilung der Polizei sind derartige Fälle nicht neu: Notfalldienste jeglicher Art (Schlüsseldienst, Installation, Wasser, Kanal, Ungeziefervernichtung) können von Sachwucher betroffen sein, so die Beamten. Hierbei handle es sich um kriminelle Gruppierungen, welche im Internet professionelle Anzeigen für diverse Notdienste schalten und bei Suchmaschinen gegen Entgelt an erstgereihter Stelle platziert werden. Die Homepages sind äußerst professionell gestaltet und nur schwer als Fake zu erkennen. Die Notrufnummern täuschen oftmals vor, dass man sich an einen lokalen Handwerksbetrieb wendet, doch in Wahrheit werden die Anrufe an Telefonzentralen ins Ausland geleitet. Die Rechnungen werden auf Firmen ausgestellt, die nicht existieren, wobei auch erfundene UID bzw. Steuernummern benutzt werden.

Dies konnte kürzlich auch Alexander Pichler, Inhaber einer Sicherheitstechnikfirma in Salzburg-Maxglan, nachverfolgen: Ein namentlich bekannter Mann hatte unter seinem Namen (Schloss-Pichler) eine Homepage im Internet mit österreichischer Telefonnzummer in Dubai für Aufsperrdienste registriert. "Gegen solche Machenschaften scheint man hilflos. Wir wurden verwechselt, von Kunden beschimpft, weil wir sie abgezockt hätten", so Pichler und hat sich an die Wirtschaftskammer sowie dem Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb gewandt. Diese schickten einen Unterlassungserklärung via E-Mail nach Dubai. Die Polizei rät: Im Zweifel an der Seriosität nicht bezahlen und die Polizei kontaktieren.

Weitere Tipps der Polizei

• Holen Sie im Vorfeld Informationen bei der Wirtschafskammer bzw. Arbeiterkammer betreffend Gütesiegel Aufsperrdienst ein, um für den Notfall gerüstet zu sein.

• Kontaktieren Sie Ihren in der Nähe bzw. Umgebung bekannten Schlüsseldienst bzw. Installateur etc..

• Achtung: Oftmals handelt es sich bei den erstgereihten Homepages der Suchmaschinen um Fake-Firmen.

• Recherchieren Sie über die Firmen im Internet (Erfahrungsberichte) und kontrollieren Sie das Impressum der Website.

• Vereinbaren Sie im Vorfeld die Kosten und fordern Sie für hohen Rechnungen einen Zahlschein.

• Generell gilt und achten Sie auf:

• Das Kfz und notieren Sie sich die Kennzeichen/ Marke/ Type

• Professionelle Arbeitskleidung und Werkzeug

• Schauen sie dem Facharbeiter über die Schulter. Wirkt dieser professionell oder benötigt der Arbeiter als Hilfestellung Youtube-Videos?

• Sollte es zu einer "Dienstleistung" mit einer horrenden Rechnung gekommen sein: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.