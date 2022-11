Betrügerin entlockte 69-jährigen Salzburger 50.000 Euro

Einen neuerlichen schweren Betrugsfall meldet die Salzburger Polizei: Eine bislang unbekannte Täterin erschlich sich das Vertrauen eines 69-jährigen Mannes aus der Stadt Salzburg. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten täuschte sie immer wieder verschiedene Notlagen vor. Daraufhin händigte ihr der 69-Jährige stets Bargeldbeträge in der Höhe von einigen Tausend Euro aus - in dem Glauben, ihr zu helfen. Die Übergabe der Geldbeträge - in Summe rund 50.000 Euro - erfolgte vor dem Wohnhaus des Geschädigten. Die Frau habe ihm gegenüber versichert, das Geld auch wieder zurückzahlen zu wollen, gab der Mann gegenüber der Polizei an. Dazu ist es allerdings nie gekommen. Schließlich wurde der Mann stutzig und erstattete Anzeige.