Betrügerin sprach Pensionisten vor Kirchen an: Drei Opfer in Salzburg um 115.000 Euro betrogen

Eine 21-Jährige erbeutete in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Euro. Sie sprach ihre Opfer vor Kirchen an und erschlich sich ihr Vertrauen. Jetzt sitzt sie in Haft.

Die Polizei in Salzburg deckte eine Reihe von schweren Betrugsfällen auf. Eine 21-jährige Frau wird beschuldigt, drei Pensionisten unabhängig voneinander insgesamt 115.000 Euro aus der Tasche gelockt zu haben.

Die Masche der beschuldigten Frau war jedes Mal ähnlich: Sie sprach laut Polizei ihre Opfer gezielt vor einer Kirche in Salzburg an. Sie spielte den Opfern vor, sich in einer Notsituation zu befinden. So soll sie ihnen beispielsweise erzählt haben, Geld für einen kroatischen Reisepass zu benötigen, dass ihre Kinder Notoperationen brauchten oder dass ihre Mutter gestorben sei. Die Opfer bat sie jedes Mal um viel Geld - für vermeintliche Operations- oder Begräbniskosten.

Zwei Pensionisten und eine Pensionistin aus Salzburg fielen zwischen Jänner 2022 und März 2023 laut Polizei auf die Betrugsmasche der Frau herein: Ein 70-Jähriger aus Salzburg-Aigen übergab der Beschuldigten insgesamt 50.000 Euro. Der Mann ging in der Begleitung der Frau mehrmals zu seiner Bank, wo er über Monate Geld für sie abhob.

94-Jähriger bot der Betrügerin einen Job als Reinigungskraft an

Von einem weiteren Pensionisten aus Salzburg erschlich sich die Frau im Februar 2023 15.000 Euro. Die Beschuldigte spielte dem 94-Jährigen vor, dringend Geld zu benötigen, woraufhin er ihr einen Job bei sich im Haus als Reinigungskraft anbot. Mit einem Vorwand erreichte die Frau, die Entlohnung vor Arbeitsantritt zu erhalten - anschließend brach sie den Kontakt zu dem Pensionisten ab.

Gegenüberstellung: Ein weiteres Opfer aus Mondsee erkannte die Betrügerin

Beim dritten Opfer, einer 81-jährigen Salzburgerin, tauchte die unbekannte Täterin ebenfalls vor der Haustür auf, anfänglich mit einem Kind, später allein. Sie gab an, dringend Geld zu benötigen - um nach Kroatien reisen zu können. Zudem müsse sie für Sterbefälle und medizinische Notfälle in ihrer Familie aufkommen, gab die Beschuldigte vor. Die 81-Jährige übergab der Frau zwischen Oktober 2022 und März 2023 insgesamt 50.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall seit November 2022. Dabei stellte sich heraus, dass die Beschuldigte nicht zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ein Betrugsopfer in Mondsee erkannte die Frau wieder. Dort soll die Kroatin im Jahr 2019 ebenfalls mit der "Kirchen-Masche" vorgegangen sein. Die beschuldigte Frau sitzt seit 7. Juli in Haft. Bei einer Gegenüberstellung erkannten alle Opfer die Beschuldigte wieder. Laut Polizei zeigt sie sich zu den Vorwürfen jedoch nicht geständig.