Betrügerische und fahrlässige Krida: Ex-Chef von Lungauer Biofleischerei zu Haftstrafe verurteilt

Die Fleischerei Lungau GmbH war im Oktober 2018 gegründet worden - und schlitterte keine drei Jahre später in die Pleite.

Ein Jahr unbedingte Haft wegen betrügerischer Krida, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen sowie Vorenthaltens von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung: So lautete am Dienstag das bereits rechtskräftige Urteil über den ehemaligen faktischen Geschäftsführer der Fleischerei Lungau GmbH. Die besagte Biofleischerei war im Oktober 2018 samt Gastraum im Lungau gegründet worden; in der Folge kamen ein Marktstand und später auch ein Restaurant in der Stadt Salzburg hinzu sowie auch eine Bio-Berghütte. Schon Mitte 2019 war das Unternehmen jedoch zahlungsunfähig - 2021 wurde es geschlossen, nachdem rund 100 Gläubiger Forderungen in Höhe von gesamt 1,5 Millionen Euro geltend gemacht hatten.

In dem bereits im Herbst 2022 eröffneten Prozess (Vorsitz: Richterin Gabriele Glatz) wurde dem angeklagten, erheblich vorbestraften Lungauer (Verteidiger: RA Franz Essl) etwa angelastet, für eine "faule" Gegenverrechnung von Werbeaufwendungen zwischen der Fleischerei Lungau GmbH und einer ihrer zwei Gesellschafterfirmen verantwortlich gewesen zu sein. Letztlich betrug die diesbezügliche Schadenssumme für die Gläubiger rund 39.000 Euro.

Zudem, so die Anklage, war die Fleischerei bereits Ende Mai 2019 "erkennbar zahlungsunfähig" - dennoch sei unter anderem mit viel zu hohen Aufwendungen für Personal und Werbung weitergewirtschaftet worden. Laut seinem Verteidiger wird der früher bereits einmal zu mehrjähriger Haft verurteilte Lungauer einen Antrag auf Erhalt einer elektronischen Fußfessel stellen.