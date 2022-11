Betrug um sechs Millionen Euro: International gesuchter Ukrainer in Bruck festgenommen

Der Mann soll für mehrere Betrüge in der Ukraine verantwortlich sein. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Am Samstagnachmittag nahm die Polizei in Bruck einen 34-jährigen Ukrainer fest. Das Fahrzeug, in dem der Ukrainer Beifahrer war, geriet dort in eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Mann um einen international gesuchten Betrüger handle und gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Er soll in der Ukraine mehrere schwere Betrüge zu verantworten haben - mit einer Schadenssumme von mehr als sechs Millionen Euro.

Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg übermittelt.