Betrug via SMS oder Telefon: Mehrere Salzburger Opfer - eine Frau überwies über 20.000 Euro

Die Salzburger Polizei meldet wieder eine Häufung von dreisten Betrugsfällen via SMS oder via Telefon. Zum einen kursieren demnach wieder vermehrt Betrugs-SMS, die angeblich im Namen vom Finanzamt abgeschickt werden. Ein 44-jähriger Flachgauer, so die Polizei, erhielt am 27. Februar gegen 21 Uhr über SMS die Aufforderung, 349 Euro zu überweisen - andernfalls werde ein Pfändungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Mann kam der Aufforderung nach.

BILD: SN/ WWW.BILDERBOX.COM Symbolbild.

Eine ähnliche Nachricht über SMS erhielt ein 36-jähriger Salzburger am selben Tag kurz vor Mitternacht. Er überwies ebenso die geforderten 349 Euro, um der vorgegaukelten Pfändung zu entgehen. Bereits am 24. Februar war zudem eine 50-jährige Flachgauerin Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. Die Frau hatte vermeintlich von ihrer Bank einen Anruf erhalten, wonach ihr Konto gehackt worden wäre und ihr Geld nun aus Sicherheitsgründen auf verschiedene "Sicherheitskonten" verschoben werden müsse. Die 50-Jährige folgte den Anweisungen des Betrügers und überwies auf unterschiedliche Konten insgesamt mehr als 20.000 Euro. Die Ermittlungen laufen.