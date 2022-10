Betrug via WhatsApp: Hunderte Anzeigen - ein dicker Salzburger Ermittlungsakt

Die Täter gaukeln vor, Sohn oder Tochter mit neuer Handynummer zu sein. Sie schreiben von einer Notlage und bitten "Mama" oder "Papa" um eine Überweisung. Oft mit Erfolg, wie ein großes Ermittlungsverfahren bei der StA Salzburg zeigt.

Bereits im Herbst 2021 kursierte diese besonders perfide Betrugsmasche in ganz Österreich; und seit einigen Wochen verzeichnet die Polizei bundesweit eine erneute Häufung des Trickbetrugs via WhatsApp oder vergleichbare Messengerdienste. Zahlreiche Personen, meist Frauen, aber auch Männer mit erwachsenen Kindern, erhielten (und erhalten) dabei von Betrügern folgende Textnachricht auf ihr Handy: "Hallo Mama, mein Telefon hat einen Wasserschaden erlitten, das ist jetzt meine neue Nummer." Teils lautet(e) der Text auch so: "Hallo Mama, mein Telefon ist mit in die Waschmaschine ...