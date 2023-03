Betrugs-SMS vom "Finanzamt" - Salzburger Polizei meldet wieder Geschädigte

Nachdem sie eine SMS erhalten hatten, die angeblich vom Finanzamt gesendet wurde, haben sowohl ein 18-jähriger Salzburger als auch eine 29-jährige Salzburgerin jeweils Überweisungen in Höhe von - in der Betrugs-SMS geforderten - 379 Euro getätigt. Beiden Opfer war vorgegaukelt worden, dass die behauptete, offene eine Forderung trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen wurde. In weiterer Folge werde daher ein Gerichtsvollzieher kommen und vorsorglich Hausrat pfänden.

Den Opfern wurde laut Polizei in der SMS vorgespiegelt, sie könnten das Pfändungsverfahren nur vermeiden, wenn sie den vollen Betrag sofort über den angeführten Zahlungslink bezahlen. Die beiden jungen Salzburger überwiesen den Geldbetrag.