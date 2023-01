Schockanruf: Ex-Polizist lockt Geldabholer in die Falle

Ein falscher Polizist wollte einem Pensionisten Geld für eine in Haft sitzende Tochter herauslocken. Der Angerufene drehte den Spieß gekonnt um.

Sie suchen in Telefonverzeichnissen gezielt nach Menschen mit traditionellen Vornamen. Sie rufen an, geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und versuchen, Geld für eine Kaution von den Angerufenen herauszulocken.

Solche Anrufwellen gibt es immer wieder im Land Salzburg, derzeit klingeln die Telefone im benachbarten Bayern.

"Hallo, hier ist die Polizei. Ihre Tochter sitzt neben mir. Sie hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben ist. Sie muss dafür nun ins Gefängnis, es sei denn sie kann sofort 50.000 Euro Kaution bezahlen." So oder so ähnlich lauteten auch am Mittwoch die Geschichten der Schockanrufer, die durch lautes Weinen oder Schluchzen der vermeintlichen Verwandten im Hintergrund dramatisiert wurden.

Pech für die perfiden Betrüger war in einem Fall im Raum Freilassing jedoch, dass das angerufene Opfer ein pensionierter, echter Polizeibeamter war.

Dem ehemaligen Kriminalbeamten war die Masche selbstverständlich bekannt und er wusste, was zu tun war. Der Mann ging nämlich vorgeblich auf die Forderungen der skrupellosen Betrüger ein und vereinbarte eine Geldübergabe.

Gleichzeitig verständigte er die Kollegen der Polizeiinspektion Freilassing, die den 26-jährigen Geldabholer am Ort des Geschehens vorläufig festnehmen und wenig später den zuständigen Kollegen der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übergeben konnten. Mittlerweile sitzt der 26-Jährige in Untersuchungshaft.

Dass dieser Mann selbst den Anruf getätigt hat, kann getrost ausgeschlossen werden. Die tatsächlichen Anrufer sitzen meist in Callcentern im Ausland und sind für die ermittelnde Polizei sowie für die Justiz nur schwer greifbar.

Den geschnappten und geldabholenden Komplizen drohen jedoch hohe Haftstrafen. Am Landesgericht Traunstein mussten sich im August des Vorjahres vier Polen verantworten. Ein 24-Jähriger fasste dabei eine Strafe von zehn Jahren und acht Monaten aus. Er galt als der Kopf der Abholerbande.