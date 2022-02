Betrunken, unter Drogen, ohne Führerschein: Pongauer Unfalllenker flieht

Enormer Schaden ist Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzach entstanden. Ein Lastwagen war auf der Bundesstraße gegen eine Baustelleneinrichtung geprallt.

Weil sein 20-jähriger Sohn nicht wie vereinbart am Treffpunkt bei der Talstation der Grafenbergbahn in Wagrain eingetroffen war, meldete ein kolumbianischer Skifahrer ihn am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, …