Betrunkene Frau ging in Hallein auf Polizisten los

Am Sonntagabend ereignete sich ein Zwischenfall mit einer betrunkenen Oberösterreicherin in Hallein. Die 39-Jährige verletzte dabei eine Polizeibeamtin.

Am späten Sonntagabend wurde die Polizei in Hallein zu zwei offensichtlich betrunkenen Personen gerufen. Eine der beiden war am Kopf verletzt worden. Der Polizei zufolge gestaltete sich die Sachverhaltsklärung als schwierig. Die 39-jährige Oberösterreicherin versuchte danach zu flüchten. Bei der Festnahme widersetzte sich die Frau vehement mit gezielten Schlägen und Tritten den Beamten. Eine Polizeibeamtin wurde dadurch verletzt. Der Alkotest ergab, dass die Oberösterreicherin über zwei Promille im Blut hatte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: SN