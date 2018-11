Betrunkene wollte von Balkon klettern und stürzte ab

Mit schweren Verletzungen musste in der Nacht auf Freitag eine Ungarin in das Krankenhaus Zell am See gebracht werden. Die stark alkoholisierte Frau versuchte nach einem Streit mit ihrem Ehemann vom Balkon ihrer Schüttdorfer Wohnung zu klettern. Sie rutschte ab und stürzte knapp acht Meter ab.

SN/robert ratzer Symbolbild.