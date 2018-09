Betrunkener 35-Jähriger wollte Frau den Pkw rauben

Ein Ungar soll versucht haben, eine Frau aus ihrem Pkw zu zerren. Er bedrohte sein Opfer zudem mit einem Messer. Die Frau konnte sich losreißen. Die Polizei nahm den Mann fest. Dieser hatte 2,9 Promille Alkohol im Blut.

Ein 35-jähriger Ungar ist verdächtig, am Montagabend in Wals-Siezenheim eine 24-jährige Deutsche aus ihrem Pkw gezerrt und sie mit einem Messer bedroht zu haben. Die Frau saß in ihrem Auto auf einem Parkplatz in der Nähe der Autobahnabfahrt Flughafen - in der Nähe der dortigen Tankstelle. Die Deutsche schrie laut um Hilfe und konnte sich schließlich losreißen. Die Polizei wurde alarmiert. Sie fand den Mann kurz darauf in einem Lokal in der Nähe des Tatorts.



Der Mann wird wegen schweren Raubs angezeigt

Bei einer Personsdurchsuchung stellten die Polizisten ein Klappmesser sicher. Die Festnahme wurde ausgesprochen, wobei sich der Mann massiv zur Wehr setzte. Ein Polizist erlitt Verletzungen. Der Ungar konnte festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab 2,9 Promille. Der Mann verweigert die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Er wird wegen versuchten schweren Raub sowie versuchten Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Frau blieb unverletzt.

Quelle: SN