Betrunkener auf Westautobahn in Salzburg als Geisterfahrer unterwegs

Als Geisterfahrer war ein 59-jähriger Bosnier am Samstag um kurz nach 21.00 Uhr auf der Autobahn A1 unterwegs. Laut derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, dürfte der Mann von Salzburg Mitte bis Eugendorf auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn in Richtung Wien gefahren sein, heißt es am Sonntag in einer Aussendung der Polizei Salzburg.

Im Bereich Eugendorf drehte der Lenker um. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten der Autobahnpolizei den 59-Jährigen schließlich im Gemeindegebiet von Eugendorf anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Alkofahrer auf der Großarler Landesstraße

Ebenfalls alkoholisiert ans Steuer setzte sich ein 31-jähriger Pongauer am Abend des 13. Februar 2021 auf der Großarler Landesstraße. Bei der Kontrolle gab der Mann an fünf Bier getrunken zu haben. Der durchgeführte Alkomattest ergab 1,22 Promille. Den Führerschein musste der 31-Jährige vorläufig abgeben. Er wird angezeigt.

Quelle: SN