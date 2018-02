Betrunkener fuhr auf der Autobahn auf einen Lkw auf

Auf der Tauernautobahn fuhr ein 56-jähriger Flachgauer mit seinem Fahrzeug auf einen Lkw auf. Der Pkw-Lenker erlitt Verletzungen und musste in das Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkomattest beim 56-Jährigen ergab 1,8 Promille.

Am Freitag in der früh lenke ein 36-jähriger Deutscher sein Sattelkraftfahrzeug auf der Tauernautobahn (A 10) aus Hallein in Fahrtrichtung Salzburg. Im Bereich von Salzburg-Süd bemerkte er einen starken Ruck am Fahrzeug. Nachdem der Deutsche seinen Sattelzug am Pannenstreifen zum Stillstand gebracht hatte, stellte er fest, dass ein Pkw von hinten auf seinen Lkw aufgefahren war. Der 56-jährige Flachgauer, der das Fahrzeug gelenkt hatte, erlitt dabei Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert. Der Alkomattest bei dem 56-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizei nahm dem Mann den Führerschein ab.

(SN)