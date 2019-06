Unbekannter flüchtete nach Unfall - Verletzter hatte 2,28 Promille.

Ein Motorradfahrer hat in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg einen betrunkenen Fußgänger angefahren und war nach dem Unfall geflüchtet. Der 42-jährige Passant wurde am linken Schienbein verletzt und hätte noch mit Handzeichen den Biker auf sich aufmerksam gemacht. Der Fußgänger hatte 2,28 Promille im Blut, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Quelle: APA