Betrunkener lieferte sich im Flachgau Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein betrunkener Deutscher ist am Samstag in den frühen Morgenstunden nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war kurz nach Mitternacht von der Polizei beobachtet worden, wie er trotz roter Ampel mit seinem Auto in einen Baustellenbereich in Seeham fuhr. Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete.

SN/apa Symbolbild.