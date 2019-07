Er wollte am Balkon im 6. Stock eines Mehrparteienhauses seinen Griller mittels Brennpaste anzuzünden. Doch bereits entzündete Brennpaste lief am Geländer hinunter und tropfte auf die darunterliegende Markise.…

Lehrer sollen die Sexualpädagogik künftig allein bewältigen. Der Vorstoß von ÖVP und FPÖ im Nationalrat stößt in Salzburg auf viel Kritik.

Nach sieben Tagen hat Sopranistin Natalia Ushakova ihre Liebe geheiratet und ist in Österreich geblieben. Weltweit viel unterwegs, fehlte ein Konzert in Salzburg in ihrem Lebenslauf - bisher.