Betrunkener Motorradfahrer fuhr im Pinzgau gegen Bordstein

Mit seinem Motorrad ist in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener 50-Jähriger in Leogang (Pinzgau) gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann krachte gegen den Bordstein auf der Hochkönig-Straße (B164) und schlitterte in ein angrenzendes Feld. Zufällig vorbeikommende Passanten fanden ihn. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Einheimische verlor im Ortsteil Hirnreit die Herrschaft über sein Zweirad. Der verletzte Biker war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Er wurde angezeigt.

Einen möglichen Alkou-Unfall konnten aufmerksame Passanten in der selben Nacht im Flachgau verhindern. Sie beobachteten, wie ein offensichtlich betrunkener 22-Jähriger aus einem Lokal torkelte, in sein Fahrzeug stieg und wegfuhr. Nach kurzer Fahndung konnte ihn die Polizei anhalten. Er hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut. Dem jungen Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und Anzeige erstattet.

(APA)