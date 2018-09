Betrunkener Pkw-Lenker fuhr in Maria Alm auf Traktor auf

Beim Unfall in Maria Alm erlitt der 76-jährige Pkw-Lenker Verletzungen. Er musste in das Krankenhaus gebracht werden. Der Traktorlenker blieb unverletzt.

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr kam es auf der Hochkönig Straße (B164) im Gemeindegebiet von Maria Alm zu einem Auffahrunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Durch den Auffahrunfall wurde ein 76-jähriger Pkw-Lenker aus Maria Alm unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 30-jährige Traktorlenker wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. An beiden Fahrzeuglenkern wurde ein Alkotest durchgeführt, wobei dieser beim Pkw-Lenker positiv verlief (1,02 Promille). Nach Abschluss der Erhebungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.

Quelle: SN