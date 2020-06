Betrunkener prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum: Beifahrerin verletzt

Beim Lenker wurden 1,16 Promille gemessen.

Auf der Salzachtal Straße B 159 kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Höhe der Autobahnauffahrt in Kuchl verlor ein 36-jährige Fahrzeuglenker, der nach seinen Angaben einem unbekannten Fahrzeug ausweichen habe müssen, die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baumstamm.

Laut Angaben der Polizei konnte sich der Lenker selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, seine 33-jährige Beifahrerin musste von den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Kuchl aus dem Pkw geborgen werden.

Ein durchgeführter Alkomattest beim Lenker ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der Führerschein wurde dem 36-Jährigen abgenommen. Beide Personen wurden vom Notarzt vor Ort erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Salzburg gebracht.

Quelle: SN