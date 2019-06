Betrunkener rammte Polizeiwagen

Als ihn die Polizei aufforderte, für einen Alkomattest aus dem Auto zu steigen, verlor ein betrunkener Pkw-Lenker die Kontrolle über seinen Wagen.

In den frühen Morgenstunden des 2. Juni 2019 hielten Polizisten im Gemeindegebiet von Adnet einen Pkw an, der ihnen aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen war. Die Polizisten forderten den Mann zum Alkomattest auf. Als der 42-jährige Einheimische versuchte auszusteigen, verlor er laut Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und rollte auf der abschüssigen Straße ungefähr fünf Meter zurück gegen das Polizeifahrzeug. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Der Alkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab 1,72 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden dem Mann an Ort und Stelle angenommen. Er wird an die Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.

Quelle: SN