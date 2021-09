Betrunkener sprang in die Salzach

43-Jähriger wurde von der Strömung mitgerissen. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte.

Ein 43-jähriger Bulgare sprang am späten Samstagabend in Hallein auf Höhe Pernerweg in die Salzach, um dort zu schwimmen. Da der stark alkoholisierte Mann nach Angaben von Passanten von der Strömung in Richtung Kraftwerk Sohlstufe abgetrieben wurde, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese eintrafen, hatte es der 43-Jährige bereits selbst zurück ans Ufer geschafft, wo er unverletzt angetroffen wurde. Der Mann gab sich uneinsichtig. Er sagte, er sei aufgrund einer Wette in den Fluss gesprungen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von mehr als 2,1 Promille. Der Schwimmausflug löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei aus.