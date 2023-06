Betrunkener stahl in Salzburg Defibrillator aus einem Rettungsauto - bedingte Haft

Sechs Monate bedingte Haft wegen eines kuriosen, letztlich beim Versuch gebliebenen Diebstahls: So lautete am Dienstag am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil von Richterin Martina Pfarrkirchner über einen unsteten 35-Jährigen, der beim Hauptbahnhof einfach aus einem Rettungswagen eine Tasche herausgenommen hatte.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Am Landesgericht Salzburg wurde in Abwesenheit des Angeklagten verhandelt. Er war auch schon zum ersten Prozesstermin nicht erschienen.