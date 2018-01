Betrunkener Urlauber fuhr in Wagrain mit fremdem Auto davon

Ein durchfrorener Urlauber aus den Niederlanden hat am Donnerstagabend in Wagrain (Pongau) einen fremden Pkw entwendet. Der 23-jährige Tourist hatte in der Dunkelheit in der Nähe einer Skihütte seine Begleiter aus den Augen verloren.

SN/APA/BARBARA GINDL Ein betrunkener Niederländer fuhr in Wagrain mit einem fremden Auto davon.