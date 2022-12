Betrunkener verprügelte einen Rosenverkäufer

Ohne ersichtlichen Grund schlug und trat der Beschuldigte auf das 68-jährige Opfer ein. Der Täter wurde festgenommen.

Freitag gegen 21:30 Uhr kam es in der Stadt Salzburg vor einem Lokal in der Gstättengasse zu einer absichtlich schwere Körperverletzung. Scheinbar ohne ersichtlichen Grund schubste ein 51-jähriger Österreicher erst einen 68-jährigen Rosenverkäufer und schlug ihm dann mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er zu Boden fiel. In weiterer Folge schlug und trat der Beschuldigte laut Polizei mit Fäusten und Füßen auf sein am Boden liegendes Opfer ein.

Erst als vorbeikommende Passanten einschritten, ließ er von seinem Opfer ab. Hierbei versuchte der Beschuldigte laut Polizeibericht auch einem Zeugen einen gezielten Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Als Reaktion auf das Einschreiten der Passanten beschimpfte ein Freund des Beschuldigten, ebenfalls 51 Jahre alt, einen der Zeugen lautstark und drohte ihm, ihn zu schlagen und ihm die Knochen zu brechen.

Das Opfer wurde durch den Angriff unbestimmten Grades verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der erheblich alkoholisierte Hauptbeschuldigte wurde von den Polizeibeamten festgenommen.