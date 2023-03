Betrunkener verursachte schweren Verkehrsunfall

Der Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Die Salzburger Landespolizeidirektion berichtet am Sonntag, dass ein 33-Jähriger Lungauer einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann fuhr laut Polizeibericht mit seinem Pkw am Sonntag gegen fünf Uhr von Fanning kommend Richtung Fanningberg. Zirka einen Kilometer nach dem Ortsende von Fanning kam der Pkw Lenker demnach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug über die dortige Böschung. Der Beifahrer, ein 20-jähriger Einheimischer, war nicht angegurtet und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker war angeschnallt und verletzte sich unbestimmten Grades. Die Rettung brachte die Verletzten in das Krankenhaus Tamsweg. Die Freiwillige Feuerwehr Mariapfarr zog den Pkw mittels Seilwinde auf die Straße zurück und war mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Der Lenker hatte 1,38 Promille. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen den Lungauer an.