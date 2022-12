Betrunkener Zuschauer verletzte junge Krampusläuferin in Saalfelden

Bei einem Krampuslauf in Saalfelden ist am Dienstagabend eine 14-jährige Krampusläuferin von einem Zuschauer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, soll der 22-Jähriger die Krampusmaske des Mädchens an den Hörnern nach hinten gezogen haben. Die Jugendliche erlitt dabei Verletzungen im Nackenbereich und wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang sind noch nicht abgeschlossen, der 22-Jährige wird angezeigt. Der Mann war laut Polizei "offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigt", einen Alkotest habe er aber verweigert.