Bevölkerung: Der Flachgau überholt bald die Stadt Salzburg

Nur noch 1529 Einwohner fehlen, dann ist der Bezirk Salzburg-Umgebung der bevölkerungsreichste im Bundesland. Aber auch der Tennengau wächst mittlerweile stärker als die Landeshauptstadt.

Salzburgs Bevölkerung wächst und zählt aktuell 558.410 Einwohner. Das entspricht einem Zuwachs von 3189 Personen über das Jahr 2019. Dieser Anstieg von 0,57 Prozent entspricht annähernd dem mittleren Wachstum der vergangenen zehn Jahre von 0,59 Prozent. Die Landesstatistik hat am Mittwoch aktuelle Daten veröffentlicht.

Die Landeshauptstadt ist mit 155.021 Einwohnern noch der bevölkerungsreichste Bezirk. Doch der Flachgau (Bezirk Salzburg-Umgebung) läuft der Landeshauptstadt bald den Rang ab und ist bevölkerungsmäßig auf der Überholspur. Wobei: Bei der Anzahl der Wahlberechtigten ist der Flachgau seit einigen Jahren schon auf Platz Nummer 1. Nun wird der Flachgau aber auch in punkto Bevölkerung bald die Nummer eins sein, informiert die Landesstatistik.

Im Jahr 2019 kamen mit 1617 auch mehr Babys im Flachgau zur Welt als in der Landeshauptstadt (1522). Danach folgen der Pinzgau mit 926 Neugeborenen, der Pongau (871), Tennengau (679) und Lungau (165).

Der Flachgau hat stetig aufgeholt und liegt mittlerweile bei 153.492 Einwohnern, nur noch 1529 hinter der Landeshauptstadt. Im Jahr 2002 betrug der Unterschied noch fast 8000 Menschen. Der Anteil des Flachgaus am gesamten Bundesland stieg von 26,3 Prozent (im Jahr 2002) um 1,2 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent (2020). Sollte diese Entwicklung so weitergehen, wird der Flachgau die Landeshauptstadt in zwei bis drei Jahren als bevölkerungsreichsten Bezirk ablösen.



Weniger Bevölkerungswachstum im Süden

Der Bezirk Hallein wächst ebenfalls stärker als die Landeshauptstadt und konnte in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozent auf 60.824 Einwohner zulegen. Deutlich langsamer als die Landeshauptstadt und ihr "Speckgürtel" wachsen die Gebirgsgaue: 4,1 Prozent Wachstum für den Pinzgau auf 87.628 und vier Prozent für den Pongau auf 81.194 liegen unter dem landesweiten Wert von sechs Prozent. Der Lungau hat in diesem Zeitraum 668 Bürger verloren und liegt nun bei 20.251. Das sind 3,2 Prozent weniger als 2010.



Höchste Sterberate seit 1961

Im Bundesland Salzburg gab es im vergangenen Jahr - also vor Corona-Zeiten - 4731 Sterbefälle. Das ist die höchste Anzahl seit 1961. Gegenüber 5780 Neugeborenen, dem zweithöchsten Wert seit 2010, ergibt das eine Geburtenbilanz von plus 1049.

Quelle: SN