Bevölkerungswachstum: Rekordhalter Bürmoos kam aus dem Nichts

In der Flachgauer Gemeinde leben heute 68 Mal so viele Menschen wie vor 150 Jahren, als Kaiser Franz Joseph sein Volk zählen ließ.

Welche Salzburger Gemeinde hatte in den vergangenen 150 Jahren das stärkste Bevölkerungswachstum? Dieser Frage gingen Statistiker des Landes nach.

Der haushohe Sieger ist ein Flachgauer Ort, den es bei der Volkszählung 1869 als eigene Gemeinde noch gar nicht gab: Bürmoos wurde erst 1967 selbstständig. Vor eineinhalb Jahrhunderten lebten dort nur 72 Leute. Die Bevölkerungszahl habe sich (auf 4918) ver-68-facht, fanden die Fachleute heraus. Die Zählung vor 150 Jahren war die erste nach dem damals neuen Volkszählungsgesetz der Monarchie.

"Die Bevölkerungswerte entsprechen dem heutigen Gebietsstand. Sie wurden von der Statistik Austria aus den historischen Volkszählungsdaten abgeleitet, in denen Informationen auf Ortschaftsebene vorliegen und die zu der jeweiligen Gemeinde zusammengefasst wurden, falls es diese damals in der heutigen Form noch nicht gegeben hat", erklärt Landeschefstatistiker Gernot Filipp. Im Detail dürfte auch die eine oder andere kleine Schätzung notwendig gewesen sein, insbesondere nach der Teilung von Gemeinden.

Bürmoos war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts so gut wie unbesiedelt, großteils eine nicht begehbare Moorlandschaft. Erst durch den Torfabbau, die Ziegel- und die Glasproduktion entwickelte sich ein Industrieort.

Umgekehrt verlief die Entwicklung am anderen Ende des Bundeslands, in den einstigen Bergwerks- und Industriehochburgen im Lungau. In drei Lungauer Gemeinden hat die Einwohnerzahl im Vergleich zum Jahr 1869 abgenommen: in Thomatal von 473 auf 347 (minus 26,6 Prozent), in Ramingstein von 1252 auf 1055 (15,7 Prozent) und in Muhr von 522 auf 502 (minus 3,8 Prozent). Alles andere als eine rasante Entwicklung nahm Weißpriach. Die aktuelle Einwohnerzahl (305) liegt nur um zwei über jener vor 150 Jahren.

Der Lungau hatte unter den Bezirken das geringste Wachstum, und zwar um gerade einmal 56,2 Prozent. Alle anderen Bezirke verzeichneten dreistellige Zuwachsraten. Der Flachgau ist der dynamischste Landbezirk mit einer Steigerung um 311,5 Prozent (von 37.004 auf 152.281). Nur die Landeshauptstadt (plus 453,6 Prozent von 27.858 auf 154.211) hat ihn übertroffen.

Quasi verzehnfachen konnten sich in diesen 150 Jahren die Gemeinden Grödig (von 705 auf 7314) sowie Wals-Siezenheim (von 1349 auf 13.213). Noch nicht selbstständig existiert hatte 1869 die Gemeinde Anif, die vor Kurzem ihr 125-jähriges Bestehen feierte. Anif legte seit der Franz-Joseph'schen Volkszählung von 694 auf 4204 Bürgerinnen und Bürger zu. Das ist eine Steigerung um 505,8 Prozent.