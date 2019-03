Bewaffneter Raub in Salzburg: Polizei fahndet nach sechs Jugendlichen

Tatort Kleßheimer Allee: Mit Pistole und Messer bewaffnete Gruppe überfiel jungen Mann und raubten ihm die Bauchtasche.

Zu einem bewaffneten Straßenraub kam es am Montag gegen 15 Uhr in der Kleßheimer Allee in der Stadt Salzburg: Laut ersten Informationen der Polizei bedrohten sechs Jugendliche einen jungen Mann mit einer Pistole und einem Messer und nötigten ihn, seine Bauchtasche herauszugeben. Die jungen Täter flüchteten unmittelbar danach. Bei der Pistole soll es sich um eine Schreckschusswaffe handeln.

Das Sextett wird als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben; einige von ihnen waren mit schwarzen Trainingshosen bekleidet, einer trug eine Kapuzenjacke. Zwei der Tatverdächtigen hatten auffallende Dreitagesbärte.

Die Fahndung dauerte am Abend noch an.

