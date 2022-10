Salzburg: Täter nach Banküberfall weiter auf der Flucht - erste Hinweise bei Polizei eingegangen

Ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit heller Kappe hat am Donnerstag eine Bankfiliale am Residenzplatz überfallen. Der Täter war bewaffnet.

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag um etwa 14.40 Uhr eine Bankfiliale in der Salzburger Altstadt überfallen. Der Unbekannte war bei dem Überfall bewaffnet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Pistole handelte. Anschließend floh er mit seiner Beute aus der Filiale am Residenzplatz in bisher noch unbekannte Richtung. Wie viel Bargeld er erbeutete, gibt die Polizei bisher nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Fahndung bisher erfolglos

Überwachungskameras zeichneten den Überfall auf: Auf den Fotos, die die Polizei veröffentlichte, ist ein Mann in einem hellen Pullover zu sehen. Laut Zeugenaussagen ist der Mann etwa 1,85 Meter groß. Er trug zudem eine hellgraue Hose, eine weiße Kappe und eine schwarze FFP2-Maske. Zudem sprach er laut ersten Angaben österreichischen Dialekt. Die Salzburger Polizei leitete nach dem Überfall sofort eine Fahndung ein. Beamte suchten die Umgebung in der Salzburger Altstadt ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Doch: Bislang blieb die Fahndung erfolglos. Erste Hinweise seien aufgrund der Personenbeschreibung jedoch bereits bei der Polizei eingegangen, heißt es dort am Freitagvormittag.

SN/robert ratzer Das Kriseninterventionsteam ist ebenfalls vor Ort.

Drei Augenzeugen betreut: Kriseninterventionsteam vor Ort

Am Residenzplatz war nach dem Überfall auch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes vor Ort. "Zwei unserer Mitarbeiter haben drei Betroffene bzw. Augenzeugen betreut", sagt die Sprecherin des Roten Kreuzes, Roberta Thanner. "Das sind geschulte Rettungssanitäter, die den Betroffenen helfen, handlungsfähig zu bleiben. Sie organisieren mit ihnen zum Beispiel, dass sie jemand abholt, und klären, was sie brauchen." Psychologische Unterstützung bekämen Bankangestellte grundsätzlich nach Überfällen auch vonseiten des Arbeitgebers angeboten, sagt Michael Huber, Sprecher der Hypo-Salzburg-Mutter Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. "In der Form und der Länge, wie sie diese brauchen."

Dritter bewaffneter Überfall in zehn Tagen

Der Bankraub am Donnerstag ist der dritte bewaffnete Überfall in der Stadt Salzburg in zehn Tagen. Erst am 10. Oktober überfiel ein Mann eine Bankfiliale neben dem Kieselgebäude im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Auch hier leitete die Polizei unmittelbar nach der Tat eine Großfahndung ein: Drei Tage später wurde ein Verdächtiger in der Stadt Salzburg festgenommen. Der 33-jährige Salzburger ist nicht geständig und befindet sich in U-Haft.

Erst am Wochenende wurde zudem die Rezeption des Hotels Vier Jahreszeiten im Andräviertel überfallen. Mit vorgehaltener Waffe hat der Täter in der Nacht auf Samstag mehrere Hundert Euro erbeutet und ist anschließend geflüchtet.