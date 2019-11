Bewaffneter Raubüberfall auf Taxifahrer in der Stadt Salzburg geklärt

DNA-Spur führte zu Verdächtigem: Der 25-Jährige gestand die Tat.

Zwei Monate nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Taxilenker in der Stadt Salzburg hat die Polizei die Tat geklärt. Eine am Tatort sichergestellte DNA-Spur führte nun zu einem 25-jährigen Verdächtigen. Der wegen Einbrüchen und versuchten Einbruchsdiebstählen amtsbekannte Mann wurde am Montagmorgen festgenommen. Der Salzburger zeigte sich geständig und gab als Motiv private Schulden an.

Ihm wird vorgeworfen, am 16. September um 4.00 Uhr früh bei einem Taxistandplatz im Stadtteil Lehen einen 56-jährigen Taxilenker mit einer Schreckschusspistole bedroht zu haben. Dann flüchtete er mit der Geldtasche seines Opfers mit rund 200 Euro Bargeld. Der Taxler wurde nicht verletzt. Die bei dem Raubüberfall verwendete Waffe entsorgte der 25-Jährige eigenen Angaben zufolge samt der leeren Geldbörse in einer Mülltonne.

Quelle: APA