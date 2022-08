Bewaffneter Überfall auf Automatencasino in Bischofshofen: Polizei fahndet nach zwei Tätern

Am Freitag gegen gegen 01.30 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer ein Glücksspiellokal in Bischofshofen. Die Räuber waren laut Polizei bewaffnet und mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Einem Angestellten wurde eine Waffe vorgehalten und er wurde zur Geldherausgabe aufgefordert; die Täter flüchteten mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus der Überwachungskamera des Casinos erhofft sich die Polizei Hinweise auf die Täter.

Einer der Täter, so die bisherigen Ermittlungen, war mit dem Casino-Angestellten in den Tresorraum gegangen und hatte diesen unter Pistolenvorhalt gezwungen, den Inhalt des Tresors in einen mitgeführten Rucksack zu geben. Der zweite Täter hielt im Lokal mit seiner Pistole die vier anwesenden Gäste und den zweiten Angestellten in Schach. Nach der Geldübergabe flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Beschreibung der Täter:

Täter 1: 17 bis 23 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß, schlank, bekleidet mit einer Trainingshose, schwarzem Kapuzensweater, Handschuhen (Arbeitshandschuhe), schwarzer Sturmhaube mit Sehschlitzen, schwarzen Turnschuhen mit weißem Nike-Streifen. Er führte einen leicht ausgebleichtem, rot-orangefabenen Rucksack und eine schwarze Pistole mit und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Täter 2: männlich, schlank, schwarze Sturmhaube, dunkle Jacke, dunkle Trainingshose mit auffälligem weißen Längssteifen; er sprach ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise - diese nimmt die Landespolizeidirektion Salzburg entgegen.