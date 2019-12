Bewaffneter Überfall auf Hotel in Maxglan: Täter flüchtig

Überfallserie in Salzburg: Am Samstagabend wurde ein Hotel zum Ziel. Eine Alarmfahndung nach drei Tätern blieb vorerst erfolglos.

Unbekannte Täter haben am Samstagabend ein Hotel in der Maxglaner Hauptstraße überfallen. Laut Informationen der Polizei betraten drei dunkel bekleidete, maskierte Männer das Hotel. Sie durchsuchten als erstes den Eingangsbereich, dabei wurden die Täter vom Rezeptionisten überrascht. Einer Geldforderung kam der Mann nicht nach und versuchte, die Eindringlinge verbal zu vertreiben. Zwei der drei Männer waren mit Pistolen bewaffnet. Einer der unbekannten Täter versetzte dem Angestellten daraufhin einen Schlag auf den Kopf. Die Täter verließen das Hotel ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Rezeptionist erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Täter waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 bis 185 cm groß, vermummt und trugen dunkle Oberbekleidung. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Der Raubüberfall am Samstagabend ist der bereits vierte innerhalb von vier Tagen im Bundesland Salzburg und der dritte in der Stadt Salzburg. Nach einer Trafik in Maxglan und einem Lebensmittelgeschäft in Lehen haben die Täter nun in einem Hotel zugeschlagen.

Trafik-Überfall: Verdächtige gefasst

Gefasst werden konnten allerdings jene Männer, die am Dienstag eine Trafik in der Stadt Salzburg überfallen haben sollen. Die beiden 22-Jährigen konnten ausgeforscht werden, nachdem Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht wurden, berichtete die Polizei Salzburg. Sie bestreiten die Tat. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurden die Männer in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Ein Salzburger und ein Russe sollen am Dienstagabend die Trafik im Salzburgerstadtteil Maxglan überfallen haben. Beide hatten eine Waffe in der Hand, bedrohten damit die Angestellte der Trafik und forderten Geld. Die Mitarbeiterin holte Banknoten aus einer Kassenlade und übergab sie den Tätern. Nach dem Raub wurde eine Alarmfahndung eingeleitet, die zunächst negativ verlief. Die entscheidenden Hinweise lieferten die Bilder aus der Überwachungskamera der Trafik.

