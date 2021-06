Bewaffneter Überfall auf Salzburger Trafikanten: Sechs Jahre Gefängnis für 21-jährigen Monteur

Opfer mit Stanleymesser bedroht, 1245 Euro Beute - junger Angeklagter zeigte sich am Freitag am Salzburger Landesgericht zur Anklage wegen schweren Raubes voll geständig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Schreckliche Minuten musste ein Trafikant aus Salzburg-Itzling am frühen Nachmittag des 7. April dieses Jahres durchleben. Ein junger Mann betrat die Trafik und fragte um Zigaretten. Plötzlich zückte der Mann ein Stanleymesser und herrschte den Trafikanten an: "Geld her!" Weil dieser nicht sofort reagierte, zwang der Täter sein Opfer, sich auf den Boden zu legen, ging selbst hinters Verkaufspult und nahm die Geldscheine aus der Kasse. Mit 1245 Euro Beute flüchtete der Räuber zu einem Auto - dank sofort eingeleiteter Fahndung wurde er kurz darauf beim Kreisverkehr Bergheim gefasst.

Am Freitag stand der Täter nun vor einem Schöffensenat - ein 21-jähriger Innviertler, angeklagt wegen schweren Raubes. Der junge Oberösterreicher hat bereits vier Vorstrafen, drei davon einschlägig, einmal wurde er auch schon wegen Raubes verurteilt.

Der 21-Jährige, verteidigt von RA Kurt Jelinek, zeigte sich gegenüber dem Senat (Vorsitz: Richterin Madeleine Vilsecker) voll geständig: "Es war ein riesiger Fehler, ich schäme mich dafür", meinte der Angeklagte.

Den Überfall verübte der Innviertler, Vater eines noch nicht einmal einjährigen Babys, übrigens trotz guten Einkommens: Als Monteur verdiente er zuletzt mehr als 2000 Euro netto monatlich. Worin das genaue Motiv für die Tat liegt, blieb offen - der Angeklagte machte vor Gericht nur noch wenige Angaben und beantwortete, in Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte, keine weiteren Fragen mehr.

Der Trafikant (Opferanwalt: RA Stefan Rieder) sagte vor Gericht, dass er wegen des Überfalls nach wie vor in Psychotherapie sei: "Es geht mir nicht gut. Ich habe immer wieder Angstgefühle, vor allem wenn Menschen, wie in diesen Zeiten, mit Maske in die Trafik kommen." Kurz darauf entschuldigte sich der Angeklagte im Gerichtssaal bei seinem Opfer - dies unter Wahrung mehrerer Meter körperlicher Distanz.

Der Senat verurteilte den 21-Jährigen schließlich zu sechs Jahren Gefängnis (Strafrahmen ein Jahr bis 15 Jahre Haft). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dem dem Opfer wurden 3000 Euro Teilschmerzensgeld zuerkannt.

Im Zusammenhang mit dem Überfall wird übrigens noch gegen einen zweiten Mann - einen Syrer (26) - wegen mutmaßlicher Komplizenschaft ermittelt. Zeugen des Raubes zufolge saß im Fluchtauto, in das der 21-Jährige unmittelbar nach dem Raub stieg, eine zweite Person.