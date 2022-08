Bewaffnetes Duo überfiel zwei Schüler und bedrohte Beamte - Prozess in Salzburg

Zwei bereits erheblich vorbestrafte junge Männer, 25 und 18 Jahre alt, stehen am 14. September wegen eines brutalen bewaffneten Überfalls auf zwei Schüler (14 und 15) sowie weiterer Taten in Salzburg vor Gericht. Laut Anklage waren der 25-jährige Einheimische und der 18-jährige gebürtige Türke am Abend des 6. Mai in Salzburg-Lehen unterwegs. "Aus einer Laune heraus", so der Ankläger, habe das Duo beschlossen, die beiden Schüler, auf die sie zufällig stießen, zu berauben.

Dabei gingen die Angeklagten laut Ermittlungen brutal vor: Dem 14-Jährigen versetzten sie Faustschläge, der 25-jährige Erstangeklagte habe dem Burschen ein ausgeklapptes Messer am Bauch angesetzt, der Zweitangeklagte ebenso ein Messer auf ihn gerichtet und Geld gefordert. Während der inkriminierte Raub beim 14-Jährigen beim Versuch blieb, erbeutete das Duo laut Anklage vom ebenfalls mit einem Messer bedrohten 15-Jährigen ein paar Euro und sein Mobiltelefon.

Dem zur Tatzeit noch 14-jährigen Opfer war noch während des Überfalls die Flucht in ein nahes Wettlokal gelungen. Die zwei Angeklagten wurden dann rasch gestellt. Sie sollen sich massiv gegen die Festnahme gewehrt haben. Zudem habe der 25-Jährige (Verteidiger: RA Bernhard Kettl) Polizisten mit dem Tode bedroht. Der 18-Jährige (Verteidiger: RA Franz Essl) wiederum soll in der U-Haft zwei Mal Justizwachebeamte bedroht haben.