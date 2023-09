Bewegter Alltag: Fitnesstipps aus Anthering

Der Sommer geht zu Ende und somit auch für die meisten die Urlaubszeit. Statt auf dem Fahrradsattel sitzen viele dann wieder stundenlang auf Schreibtischstühlen oder stehen an ihren Arbeitsplätzen. Gerade für dort gibt es effektive Übungen ohne Zeitaufwand!

Einseitige Belastungen sind für den Körper aber nicht nur nicht gut, sondern rächen sich früher oder später mit Schmerzen und Unbeweglichkeit. Muskeln verspannen und daraus resultieren Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen. Deshalb sollte man möglichst häufig dagegensteuern. Allerdings ist genau das nicht so leicht umsetzbar, wenn der Alltagstrott uns wieder einholt und die Zeit für Sport und Gymnastik meist knapp bemessen ist.



Daniela Nußdorfer ist Physiotherapeutin in Anthering und weiß genau, wie wichtig es ist, mobil und beweglich zu bleiben. Den Körper zu mobilisieren, zu dehnen und mit gezielten Übungen zu stärken, ist leider oft erst dann ein Thema, wenn Menschen aufgrund von Abnutzungserscheinungen oder einem Unfall eingeschränkt sind und ihre Hilfe suchen. Beispielsweise nach einer Gelenksoperation oder wenn bereits ein Bandscheibenvorfall vorliegt. "Dabei wäre es so gut, regelmäßig Muskeln und Gelenke so zu trainieren, dass es erst gar nicht zu gröberen Schädigungen kommt", sagt die Therapeutin, die ihre Patienten mit ganz gezielten Übungen unterstützt, einen stabilen und gelenksschonenden Bewegungsapparat zu trainieren und zu erhalten.

Multitasking einmal anders

Was so leicht gesagt ist, kann ebenso einfach umgesetzt werden. Nämlich bei Aktivitäten, die man täglich ohnehin verrichtet. Wer also, ohne viel zeitlichen Aufwand betreiben zu müssen, etwas für geschmeidige Gelenke und eine aktive Muskulatur tun möchte, nutzt ab jetzt das Zähneputzen oder das Kochen für entsprechende Mini-Trainings.



Kleines Zahnbürsten-Work-out

Das Zähneputzen auf einem Bein klingt banal, ist aber durchaus auf mehreren Ebenen höchst effizient. "Das Gleichgewicht wird optimal trainiert. Wer die Übung noch steigern möchte, kann das bereits vom Boden weggehobene Bein am Fußrist mit einer Hand nehmen und die Ferse Richtung Gesäß ziehen, um so noch die Vorderseite des Oberschenkels zu dehnen", erklärt Nußdorfer. "Wenn man das mit beiden Beinen macht, hat man gleichzeitig noch die Herausforderung, einmal mit der linken Hand und einmal mit der rechten Hand die Zähne zu putzen."



Eine zweite Übung beim Zähneputzen verrät die Therapeutin noch. "Man kann ein Bein auf den Badewannenrand legen, um so die Oberschenkelinnenseite zu dehnen, wichtig ist es dabei aber, unbedingt auf einen rutschfesten Untergrund zu achten, um Unfälle zu vermeiden."



Der aufrechte Kochlöffel

Eine aufrechte Körperhaltung ist für die Gesunderhaltung der Gelenke essenziell. "Gerne fallen wir ganz unbewusst im Laufe eines Tages in uns zusammen. Dann gilt es, sich bewusst wieder zu zentrieren und aufzurichten", so Nußdorfer. "Steuert man lange Zeit nicht dagegen, beginnt ein Teufelskreis aus einseitiger Belastung und damit verbundenen Muskelverspannungen, die wiederum Kopf, Rücken- und Nackenschmerzen hervorrufen." Also beim nächsten Mal am Herd daran denken, die Schultern locker nach hinten unten hängen zu lassen, den Kopf in eine gerade Position zu bringen, sodass ein leichtes Doppelkinn entsteht, und in aufrechter Haltung rühren und schnippeln.



Energieschub im Büro

Nach der Mittagspause oder langen Meetings lässt die Konzentrationsfähigkeit nach und Müdigkeit macht sich breit. Körper und Hirn freuen sich jetzt über einen Frischekick in Form von Koordinationsübungen. Auch dafür hat Daniela Nußdorfer Übungen parat. "Den rechten Vorderfuß und gleichzeitig die linke Ferse im Sitzen vom Boden abheben und dann abwechseln. Das ist am Anfang gar nicht so leicht. Dabei das Tempo steigern oder sogar eine E-Mail dabei schreiben. Das bringt die Gehirnzellen und die Venenpumpe in den Beinen wieder in Schwung."



Noch anspruchsvoller ist das abwechselnde und gegengleiche Ausstrecken von Zeigefinger und Daumen. Dynamischer wird es bei der Kurbelübung. Hierbei wird mit dem einen Arm eine imaginäre Kurbel nach vorne bewegt und mit dem anderen nach hinten. "Solche Koordinationsübungen bieten unserem Gehirn neue Reize und sorgen für die Vernetzung von rechter und linker Gehirnhälfte. Das macht uns wach und munter, steigert unser Reaktionsvermögen und kann sogar vor Demenz schützen." Ohne zusätzlichen Zeitaufwand kann man sich ganz nebenbei viel Gutes tun. "Man kann mit diesen und anderen Übungen in jedem Alter etwas erreichen. Auch wenn man bereits mit Mobilitätseinschränkungen zu kämpfen hat", versichert Nußdorfer. Gleichgewichts- und Koordinationsübungen seien gerade auch für ältere Menschen die perfekte Sturzprophylaxe.