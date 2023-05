Bewegungsdrang der Kinder fördern

Abtenauerinnen und Abtenauer bewegen sich gerne. Um allen den Zugang zu gemeinsamen Sporteln zu ermöglichen, sind kreative Wege gefragt.

Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass regelmäßige Bewegung langfristig die Gesundheit und das Wohlbefinden fördert und gegen Krankheiten vorbeugend wirkt. In der knapp 6000-Einwohner-Gemeinde Abtenau bewegen sich Kinder und Erwachsene zum Beispiel sehr gerne. Daher sind die Turnsäle in Abtenaus Schulen auch nach dem regulären Unterricht gut ausgelastet. In diesen Zeiten bieten die Trainerinnen und Trainer der Sportunion Abtenau ehrenamtlich in acht Sektionen eine große Palette an Möglichkeiten für Bewegung, Leistungssport und Gemeinschaft an.

Das Angebot nutzen rund 500 Kinder und Jugendliche sowie gut 700 Erwachsene. Der Bedarf wäre größer. Allerdings fehlen vor allem bei Schlechtwetter oder im Winter die Sporthallen.

Außerhalb von Vereinen haben heutzutage Kinder weniger Möglichkeiten, sich im Freien auszutoben, als es noch früher, etwa in den 1960er- und 70er-Jahren, der Fall war. Viele Wiesen sind verbaut. Zudem sind Wohnungen in Wohnblöcken "hellhörig". Vor allem kleinere Kinder können ohne die Begleitung eines Erwachsenen keine Spielplätze aufsuchen. So hält sich der Nachwuchs oft daheim auf und beschäftigt sich mit dem Handy "still". Daher ist der Turnunterricht in den Schulen umso wichtiger. Natürlich kann das Lehrpersonal die Versäumnisse der Gesellschaft nicht alleine stemmen. Trotzdem hat es die Möglichkeit, Kinder für Bewegung zu begeistern. Für die Umsetzung der Lehrplaninhalte sind gute infrastrukturelle Rahmenbedingungen eine notwendige Voraussetzung. Moderne Sporthallen kosten Geld. Geld, das in vielen Gemeinden fehlt. Daher sind kreative Lösungen gefragt.