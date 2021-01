Bewohner attackierte Hausbetreuer in Hallein

Der 57- Jährige fühlte sich durch die Schneefräse im Schlaf gestört.

Weil er sich in seinem Schlaf gestört fühlte, hat ein 57-jähriger Halleiner am Donnerstag einen Hausbetreuer geschlagen. Der 20-Jährige entfernte in der Früh mit einer Fräse die Schneemengen vor dem Mehrparteienhaus, als der leicht bekleidete Bewohner des Hauses ihn mit mehreren Faustschlägen attackierte. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der Hausbetreuer musste nach einer Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Uniklinikum eingeliefert werden.

Der 57-Jährige gab an, er habe sich durch den Lärm massiv gestört gefühlt. Er habe noch schlafen wollen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden eine verbotene Waffe - ein als Scheckkarte getarntes Messer - sichergestellt. Der amtsbekannte Hausbewohner wurde auf freiem Fuß angezeigt. SN/APA

Quelle: SN