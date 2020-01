Bewohnerin beobachtete in Salzburgs Altstadt Einbrecher

Die Polizei konnte dank der aufmerksamen Zeugin zwei der drei Einbrecher sofort fassen. Einer der Männer hatte einen Hammer dabei.

Am Freitag in den frühen Morgenstunden beobachtete ein Bewohnerin eines Hauses in der Salzburger Altstadt, wie drei Männer versuchten, über einen Balkon in eine Wohnung einzubrechen. Die Frau alarmierte sofort die Polizei, die eine Alarmfahndung einleitete. Als eine Polizeistreifei am Tatort eintraf, flüchtete das Trio zu Fuß. Polizisten aus Lehen konnten zwei mutmaßliche Einbrecher am Domplatz festnehmen. Es handelt sich um Österreicher im Alter von 20 und 22 Jahren. Einer der Männer hatte einen Hammer dabei. Das Duo wird nun von der Kriminalpolizei vernommen. Nach dem dritten Einbrecher wird weiter gefahndet.

Quelle: SN