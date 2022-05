Bewohnerservice-Stellen feiern die Nachbarschaft

Freitag, 20. Mai, steht als Europäischer Tag der Nachbarschaft im Kalender. Die sechs Bewohnerservice-Stellen in den Stadtteilen feiern das einen Nachmittag lang recht unterschiedlich.

Bewohner und Vereine in Itzling und Elisabethvorstadt misten bereits ihre Keller und Dachböden aus. Am Freitag, 20. Mai, dem Europäischen Tag der Nachbarschaft, bieten sie im Rahmen eines Wanderflohmarkts ihre Sachen direkt vor der Haustür an. Dabei geht es nicht nur ums Kaufen und Feilschen, sondern auch ums bessere Kennenlernen der eigenen Nachbarn.

Alle sechs Bewohnerservice-Stellen der Stadt feiern zeitgleich die Nachbarschaft - mit einem bunten Nachmittag, jeder Stadtteil auf seine Weise. Das BWS Liefering in der Laufenstraße ...