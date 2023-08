Bewusstlos und unterkühlt: Mann rutschte in Berchtesgaden nachts in Bach ab

In Oberau bei Berchtesgaden haben Rettungskräfte einen bewusstlosen 34-Jährigen aus einem Bach geholt. Ein Anwohner hatte den Mann dort entdeckt.

Ein 34-jähriger Deutscher aus der Oberpfalz rutschte die Böschung in den Kainbach in Oberau bei Berchtesgaden ab. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes bereits in der Nacht auf Sonntag. Ein Anwohner in Oberau wurde auf den Sturz des Mannes gegen 4.30 Uhr aufmerksam. Er verständigte den Notruf.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergwacht suchten daraufhin das Gebiet ab und fanden den bereits Unterkühlten bewusstlos im Bachbett. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Zum genauen Hergang des Unfalls machte die Bergwacht keine weiteren Angaben.