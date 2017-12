Beziehungsstreit eskaliert in Autounfall

Eine 23-jährige Pinzgauerin soll ihrem Freund absichtlich ins Lenkrad gegriffen haben.

Eine Autofahrt am Abend es Stefanitags nahm für ein Paar aus dem Pinzgau ein drastisches Ende. Ein 27-jähriger Pinzgauer lenkte seinen Pkw von Bruck an der Glocknerstraße Richtung Zell am See. Im Zuge der Autofahrt dürfte es zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen sein.

Die 23-jährige Freundin des Lenkers soll diesem unvermittelt auf das Lenkrad gegriffen und dieses mit Absicht nach rechts verrissen haben. Dadurch kollidierte der Pkw mit der Leitschiene am rechten Fahrbahnrand.

Die 23-jährige Angestellte wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt. Ein Alkomattest ergab beim Lenker null Promille.

(SN)